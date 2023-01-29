Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях
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Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.
«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.
В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.
Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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