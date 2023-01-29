 

Володин назвал поставки оружия на Украину свидетельством участия США в боевых действиях

29.01.2023, 9:53, Новости дня
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Поставки тяжелых вооружений киевскому режиму свидетельствуют о прямом участии США в боевых действиях на Украине, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин в своем Telegram-канале написал, что сегодня Украина – полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. «С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал. Там находятся американские инструкторы, наемники. Для спасения киевского режима начали поставлять тяжелые вооружения», – указал он.

«Все это говорит о прямом участии Вашингтона в боевых действиях, страхе потерять свою колонию», – подчеркнул Володин.

В среду США подтвердили готовность передать Украине танки M1 Abrams.

Ранее президент США Джо Байден подписал меморандум о выделении Украине нового пакета военной помощи общей стоимостью до 2,5 млрд долларов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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