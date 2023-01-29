Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля 2023 года

Еще одна неделя беспрепятственного движения вперед! Звезды любезно дают зеленый свет любым нашим начинаниям, помогая и подталкивая к целям. Нет никаких причин для того чтобы продолжать откладывать дела.

Более того, Солнце и Марс объединятся, чтобы придать нам физических сил. Так что если вы устали, выгорели или считаете, что ваша сила воли бойкотирует приказы мозга, эта неделя для вас! Адренолиновая смесь Солнца и Марса придаст вам физических сил и выносливости, а главное – позитива, легкости и драйва.

Не менее оптимистично выглядит содружество Меркурия с Ураном – эта пара поможет хорошо соображать, хватать на лету информацию, запоминать, изучать языки, делать открытия, ориентироваться в новых темах, путешествовать, придумывать новые и нетривиальные решения.

Столь выгодное сочетание планетных влияний поможет предпринимателям, ученым, студентам, изобретателям, IT-шникам, блогерам и всем, чья деятельность связана с интернетом. Нестандартные идеи будут носиться в воздухе, возможности – приходить из самых разных источников.

Закончится неделя полнолунием во Льве 5 февраля. Этот энергетически заряженный момент удачно выпал на воскресенье: можно будет сублимировать его безбашенную энергию в творчество или уборку в квартире под веселую музыку. А вот спорт, катания на лыжах и коньках, поездки загород лучше отложить на следующий уикенд!

Овен

Удачное время для Овнов продолжается: звезды по-прежнему к вам благосклонны. Если вы сейчас в хорошей форме, то можете достичь действительно громких успехов. Ну а если ресурса маловато, самое время поработать над этим. Заряжайте свои внутренние батарейки, ваша главная планета Марс сейчас щедра на энергию.

Телец

Потрясающая неделя для Тельцов! Ваши интеллектуальные способности будут на высоте: вы легко и играючи сдадите экзамены, запомните вал новой информации, придумаете креативное решение или новый бизнес. Не торопитесь воплощать все свои идеи прямо сейчас, обдумывайте их до полнолуния.

Близнецы

Марс в вашем знаке продолжает набираться сил от Солнца, что открывает перед вами широкие горизонты. Это неделя спортивных побед, энергичных занятий, формирования новых привычек. Не стесняйтесь заниматься собой – бывают моменты, когда необходимо побыть отпетым эгоистом.

Рак

2 февраля Луна в вашем знаке подключится к Венере в Рыбах, образуя душевную связь между двумя женскими планетами. В этот день вы можете достичь успехов в воспитании детей, творчестве, работе с психологом. Всю остальную неделю хорошо посвятить финансам – разобраться в своих доходах и расходах.

Лев

Ваша главная планета Солнце в противоположном знаке Водолея во весь голос заявляет о том, что самые интересные события недели будут касаться личной жизни и партнерских отношениях. Но это еще не все! Полнолуние в вашем знаке – важный момент подведения итогов полугодия. Чем занимались, что успели?

Дева

Любовь и другие приятности! Вас ждет ренессанс в отношениях или новые знакомства, инициированные Венерой в Рыбах. Торопитесь также помириться с кем-то и заняться учебой: ваша главная планета Меркурий всю неделю будет присоединена к генератору идей Урану. В общем, неделя вас ждет нескучная!

Весы

Солнце с Марсом, расположившись в воздушных знаках, автоматом включили вас в число выгодоприобретателей от звездных влияний этой недели. Вас ждет удача во многих сферах – от учебы и работы до воспитания детей и творчества. Не бойтесь пробовать новое и придумывать необычные варианты.

Скорпион

Самый лайтовый и приятный день для вас – четверг, когда Луна и Венера займут водные знаки, и вы почувствуете себя в своей стихии. На этот день можно назначать свидания, дружеские посиделки, приятные процедуры. Все остальные дни будут хороши для решения семейных и домашних вопросов.

Стрелец

Перемены в личной жизни практически гарантированы! Эта неделя покажет, в каких вопросах у вас закончилось терпение, или преподнесет сюрприз в виде интересного знакомства. Звезды будут настраивать вас на авантюрный лад. Регулируйте сами, в каких сферах и до какой степени вы готовы применять эту энергию.

Козерог

Один из самых примечательных моментов января для вас: Меркурий в Козероге вошел в контакт с Ураном, что прямо указывает на творческий подъем. На этой волне вы можете начать активность в любой сфере жизни: поправить здоровье, пройти учебу, наладить личную жизнь, найти новую работу или хобби.

Водолей

Солнце в вашем знаке продолжает позитивный трек, и связавшись на этой неделе с Марсом, наделяет вас физической силой и оптимизмом. Торопитесь использовать эту энергию на восстановление здоровья, формирование полезных привычек. Начать жизнь с нового листа – не такая уж иллюзорная цель!

Рыбы

Венера осваивается в вашем знаке и помогает вам с комфортом и уверенностью в себе, но с каждым днем этой недели на нее все сильнее давит Марс. В какие-то моменты вам придется постоять за себя – не бойтесь этого, проявите характер. Следите за ситуацией дома, в семье – там может назревать конфликт.