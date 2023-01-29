 

Возможно ли в выходные отоспаться за всю неделю? Сомнолог дал однозначный ответ

29.01.2023, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Всем известно, что сон должен длиться в среднем восемь часов. Но часто бывает так, что в будние дни человек ложится спать поздно или встает слишком рано. Возникает нехватка сна. Восполнить ее человек планирует в выходные дни. Но возможно ли это? Рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов.

Эксперт дал однозначный ответ и объяснил почему. Итак, если пять дней в неделю спать недостаточное количество часов, а в оставшиеся два дня – около 10 часов, то ничего существенно не изменится. Отоспаться в выходные за всю неделю невозможно, и все дело в механизме регуляции сна, отметил Полуэтов.

Физиология не позволит спать долго, поэтому компенсировать недостаток сна не получится. Дефицит все равно остается. Единственным правильным решением будет ежедневный сон длительностью семь-девять часов. Только так можно избежать негативных последствий для организма.

Кстати, о последствиях. Врач-сомнолог София Черкасова ранее рассказала, к чему может привести нехватка сна. Среди последствий – головная боль, раздраженность и подавленность, снижение когнитивных способностей, а также снижение иммунитета и обострение хронических заболеваний. Слова эксперта приводили “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.06.21 / Лиза Арзамасова, Ани Лорак, Дарья Повереннова и другие на премии в Москве

03.06.22 / Приобщила пьяницу Ташкова к церкви, а тот ушел к Кореневой: что стало с актрисой Скороходовой

22.01.22 / Геополитическая неопределенность года

04.08.22 / Спели песенку Джиганову – Личное мнение

27.06.22 / Мнение: Где наши воины?

10.02.21 / Скандалы: Хоккеисты не защитили «Сумму»

13.08.21 / Камерон Диас объяснила, почему перестала сниматься в кино: “Я не справлялась”

30.11.21 / Мнение: Иной ракурс

21.12.22 / “Нет слов!”: Выступившая в цветах украинского флага Орбакайте нарушила молчание

24.06.22 / Ouest-France – лето в Европе омрачается очередной волной ковида

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика