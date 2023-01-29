 

Мишленовский ресторан начал продавать зрительские места в зале, где обедают чиновники

29.01.2023, 9:33, Разное
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Ресторан Patrick Grand на Патриарших прудах, получивший в 2019 году две звезды от ресторанного гида «Мишлен», предоставит простым москвичам возможность купить зрительский билет в обеденный зал, в котором обслуживаются федеральные чиновники и депутаты Госдумы. Полюбоваться, как питаются народные избранники и члены правительства, можно будет всего за 1500 рублей.

Продолжительность зрительского сеанса – полтора часа, рассказывает метрдотель ресторана Станислав Баженов. Москвичи, купившие зрительский билет, будут сидеть по ту сторону пуленепробиваемого одностороннего зеркала, чтобы их любопытные взгляды не смущали обедающих посетителей.

В стоимость билета входят бумажные салфетки, которыми зрители смогут вытирать вырабатывающуюся у них слюну. По окончании сеанса им также предложат возможность приобрести объедки со стола понравившегося чиновника. По мнению владельцев ресторана, подобная услуга поможет простолюдинам приобщиться к культуре высокой кухни.

– Конечно, не у каждого жителя столицы есть при себе 500-600 тысяч, чтобы просто зайти и пообедать у нас. Из-за этого многие москвичи даже и не догадываются о существовании блюд, которыми регулярно питаются депутаты Госдумы, сенаторы, министры и сотрудники мэрии, – говорит Баженов. – Наш проект – в некотором смысле образовательный. Зрителям будут рассказывать о вкусовых качествах блюд, которые подают в зале, а по окончании сеанса они смогут даже попробовать их остатки по довольно демократичным ценам, в рамках тысячи долларов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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