 

Москвичам в воскресенье пообещали облачность и до минус трех градусов

29.01.2023, 7:35, Новости дня
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Небольшой снег, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

По сообщению Гидрометцентра, днем в Москве будет от -3 до -1 градуса, в ночь на понедельник похолодает до -6, передает ТАСС. В области днем температура прогнозируется в пределах от -5 до 0 градусов, ночью столбики температура опустится до -9.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, ожидается облачность, гололед и небольшой снег.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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