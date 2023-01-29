Москвичам в воскресенье пообещали облачность и до минус трех градусов

Небольшой снег, гололедица и до -3 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщили в Гидрометцентре России.

По сообщению Гидрометцентра, днем в Москве будет от -3 до -1 градуса, в ночь на понедельник похолодает до -6, передает ТАСС. В области днем температура прогнозируется в пределах от -5 до 0 градусов, ночью столбики температура опустится до -9.

Ветер юго-западный со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба, ожидается облачность, гололед и небольшой снег.

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