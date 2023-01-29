 

Председатель СК поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела ВСУ больницы в Новоайдаре

29.01.2023, 8:35, Новости дня
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Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела украинскими военными больницы в Новоайдаре в ЛНР, в результате которого десятки людей погибли или получили ранения, сообщила пресс-служба ведомства.

По сообщению пресс-службы, Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели людей в результате удара украинских военных по зданию районной больницы в Новоайдаре, передает РИА «Новости».

Напомним, украинские войска из РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. В Минобороны сообщили, что погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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