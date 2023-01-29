Большинство россиян хотели бы зарабатывать в 2023 году 50-100 тыс. рублей

Большинство россиян в 2023 году хотели бы получать в месяц 50-100 тыс. рублей, при этом лишь 2% считают достаточным для жизни доход менее 30 тыс., говорится в исследовании компании «Росгосстрах» и банка «Открытие».

Как следует из материалов опроса, 42% россиян хотели бы иметь в 2023 году ежемесячно 50-100 тыс. рублей, 22% назвали приемлемой сумму в 100-150 тыс., еще 8% граждан хотели бы получать 150-200 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

При этом 17% хотели бы иметь ежемесячный доход в 30-50 тыс. рублей, а 2% согласились зарабатывать менее 30 тыс. рублей в месяц. Отметим, что 14% респондентов сообщили, что их желаемый уровень дохода соответствует реальному уровню.

Исследование проводилось 20-26 января по репрезентативной выборке среди более 1000 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тысяч.

Напомним, в сентябре 2021 года в исследовании аналитического центра университета «Синергия» утверждалось, что большинство россиян хотели бы получать для комфортной жизни каждый месяц зарплату в 50-70 тыс. рублей.

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