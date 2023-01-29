Гороскоп на воскресенье 29 января 2023 года

Овен

Спонтанные покупки, подписки на каналы 17-летних миллионеров? О нет, только не это! Овнам сегодня стоит переломить желание бежать за паровозом с деньгами. Успокойтесь и отдышитесь, этот уикенд – про отдых, а не про работу.

Телец

Тельцы легко перенесут перелет в этот день, а если лететь некуда, отправляйтесь туда, где много воздуха – в горы, заснеженные поля. Вы не заметите, как из головы выветрятся тревожные мысли и страхи. Их больше нет!

Близнецы

Ваш Марс кайфует, потому что ему никто не перечит и не пытается навесить какие-то дела, обязанности. Эти выходные вы вправе проваляться на диване под пледиком, как истинный эгоист – ваше личное время по вашим правилам!

Рак

Процедуры для здоровья, массажи, разные масочки отлично зайдут сегодня Ракам. Ваш организм просит нежности и заботы, так дайте ему это ощущение! Устройте спа-салон дома, если лень куда-то идти, поухаживайте за собой.

Лев

Меркурий с Ураном как шило в одном месте не дают Львам насладиться покоем. Эти планеты могут забить голову так, что идея спонтанно поехать в гости или замутить новый бизнес не покажется вам странной. А может это хорошо?

Дева

У этого дня романтический вайб, который на каждую Деву подействует, конечно же, по-своему. Тем не менее, есть кое-какие общие рекомендации. Не бойтесь показаться сентиментальными, нежными, глубокими – такими, как есть!

Весы

Великолепный день для открытия интересных мест в своем городе и окрестностях. Все ли вы знаете о зданиях или улицах, рядом с которыми живете? Бывали в местном музее? Сходите прямо сегодня или посмотрите в ютубе.

Скорпион

Нужна новая машина, ноутбук или какой-нибудь гаджет? Сегодня хороший день для их покупки, но есть одно но: вам понравятся только необычные модели. Если это не проблема, дерзайте – звезды составят компанию на тест-драйв!

Стрелец

Планеты агитируют вас выходить в свет в своих лучших нарядах или тусить в компании друзей, куда можно пойти в старом свитере. Ну а если общаться уже надоело – побудьте денек социопатом, полежите у телека в одиночестве.

Козерог

Творческий азарт настиг Козерогов: сегодня вы будете видеть прекрасное во всем, отмечая красоту и изящество деревьев, сугробов и вообще всего, на что упадет ваш взгляд. Рисуйте, если умеете, фотографируйте, делайте хендмейд.

Водолей

Герой этого дня Меркурий, комфортно разместившийся в вашем секторе тайн, комплексов и обид, которые мы заталкиваем на самое донышко. Не бойтесь показаться душноватым нытиком, если есть желание выговориться!

Рыбы

Ваша социальная жизнь бьет ключом: вы востребованы и всем нужны, ваш телефон покраснел от звонков и сообщений. Если вам это в кайф – тусите на здоровье. Если социум надоел, отправляйтесь в парк пофотографировать зиму.