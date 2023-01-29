 

Пассажир авиалайнера запечатлел группу НЛО на видео

29.01.2023, 8:11, Разное
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Над Финиксом (Аризона, США) засняли на видео НЛО, который «сопровождал» пассажирский авиалайнер.

По словам очевидца, на высоте 12,5 километров, предположительно, над Невадой или Аризоной, он выглянул из окна самолета Delta и увидел загадочный объект, который, как ему казалось, летел рядом. В какой-то момент яркость объекта увеличилась, и очевидец, вовремя сообразив, начал снимать его на видео.

Мужчина уточнил, что город и штат могут быть указаны неверно. Он точно не может сказать, где самолет находился в данное время. Это, вероятно, было в юго-западном регионе, учитывая маршрут полета из Лос-Анджелеса в ATL.

Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное видео. Он уверен, что объект следует за самолетом. НЛО поддерживает постоянную скорость с авиалайнером и, кажется, вращает каждый из четырех светящихся объектов.

Пассажир вел запись через окно и также записывал звук, однако у НЛО, похоже, нет звука, но слышна обстановка внутри.

Уфолог обнаружил определенное сходство между этими НЛО и так называемыми огнями Феникса, которые видели тысячи людей в марте 1997 года.


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