Пассажир авиалайнера запечатлел группу НЛО на видео

Над Финиксом (Аризона, США) засняли на видео НЛО, который «сопровождал» пассажирский авиалайнер.

По словам очевидца, на высоте 12,5 километров, предположительно, над Невадой или Аризоной, он выглянул из окна самолета Delta и увидел загадочный объект, который, как ему казалось, летел рядом. В какой-то момент яркость объекта увеличилась, и очевидец, вовремя сообразив, начал снимать его на видео.

Мужчина уточнил, что город и штат могут быть указаны неверно. Он точно не может сказать, где самолет находился в данное время. Это, вероятно, было в юго-западном регионе, учитывая маршрут полета из Лос-Анджелеса в ATL.

Известный уфолог Скотт Уоринг прокомментировал данное видео. Он уверен, что объект следует за самолетом. НЛО поддерживает постоянную скорость с авиалайнером и, кажется, вращает каждый из четырех светящихся объектов.

Пассажир вел запись через окно и также записывал звук, однако у НЛО, похоже, нет звука, но слышна обстановка внутри.

Уфолог обнаружил определенное сходство между этими НЛО и так называемыми огнями Феникса, которые видели тысячи людей в марте 1997 года.