 

Наличие первого разряда по нардам станет обязательным условием для получения ВНЖ в Армении

29.01.2023, 7:33, Разное
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Правительство Армении ужесточило требования оформления вида на жительство для иностранцев, планирующих остаться в стране на долгий период.

Война в УкраинеС 1 февраля 2023 года, помимо стандартных документов, заявителям необходимо приложить квалификационную книжку, подтверждающую наличие первого разряда по нардам.

Удостоверение должно быть нотариально подтверждено в Национальной федерации нард Армении. Также релоканты могут попробовать сдать экзамен во время оформления вида на жительство в паспортно-визовом управлении полиции за отдельную плату — им необходимо будет выиграть у штатного нардиста не менее пяти раз в десяти партиях.

Для гроссмейстеров, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта предусмотрена упрощенная процедура. Они смогут получить ВНЖ без очереди и в самый кратчайший срок, предусмотренный законом, подать на гражданство.

– Важно, чтобы люди, которые хотят жить в Армении, ассимилировались в местную культуру, — отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Спустя несколько дней после публикации постановления на местном аналоге интернет-сервиса Avito разместили около трех миллионов объявлений о предоставлении тренерских услуг по нардам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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