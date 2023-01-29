Наличие первого разряда по нардам станет обязательным условием для получения ВНЖ в Армении

Правительство Армении ужесточило требования оформления вида на жительство для иностранцев, планирующих остаться в стране на долгий период.

С 1 февраля 2023 года, помимо стандартных документов, заявителям необходимо приложить квалификационную книжку, подтверждающую наличие первого разряда по нардам.

Удостоверение должно быть нотариально подтверждено в Национальной федерации нард Армении. Также релоканты могут попробовать сдать экзамен во время оформления вида на жительство в паспортно-визовом управлении полиции за отдельную плату — им необходимо будет выиграть у штатного нардиста не менее пяти раз в десяти партиях.

Для гроссмейстеров, мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта предусмотрена упрощенная процедура. Они смогут получить ВНЖ без очереди и в самый кратчайший срок, предусмотренный законом, подать на гражданство.

– Важно, чтобы люди, которые хотят жить в Армении, ассимилировались в местную культуру, — отметил премьер-министр Никол Пашинян.

Спустя несколько дней после публикации постановления на местном аналоге интернет-сервиса Avito разместили около трех миллионов объявлений о предоставлении тренерских услуг по нардам.

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