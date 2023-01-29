 

Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о приостановке процесса вступления страны в НАТО

29.01.2023, 7:15, Новости дня
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На фоне акций с сожжением Корана процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен, но есть надежда договориться с Турцией в июле, сообщил глава шведского МИД Тобиас.

Билльстрем сообщил шведской газете Expressen, что договориться с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. По его словам, события последних недель, а именно акции по сожжению Корана временно приостановили процесс вступления Швеции в НАТО, передает РИА «Новости».

По его словам, без выполненного меморандума Швеция не исполнит свою часть работы, и поэтому правительство предпринимает меры для продвижения в этом процессе, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан собирался сжечь три Корана в Копенгагене. Одна акция должна была пройти в мечети, другая – у российского посольства, а третья – у турецкого.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара не видит смысла в переговорах с Финляндией и Швецией по вопросу их вступления в НАТО.

До этого Турция предупредила Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана у посольства Турции в Стокгольме.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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