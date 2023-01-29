Коваленко объяснил повышение сумм в платежках за свет в Украине на фоне отключений электроэнергии

Гендиректор украинской энергокомпании YASNO (ДТЭК) Сергей Коваленко объяснил, почему в Украине на фоне отключений электроэнергии жители получают платежки за свет с суммами «выше, чем обычно».

«Частый вопрос: если подачи практически постоянно нет, почему я говорю, что потребление не поменялось и почему платежки выросли?» – говорится в сообщении Коваленко. Он пояснил, что дело, во-первых, в «отложенном или повышенном потреблении электроэнергии» после возобновлении ее подачи – как сообщил Коваленко, сразу включается множество приборов. Это, по его словам, может свести на нет экономию при отключении.

Во-вторых, играет роль нерегулярная или запоздалая передача показаний счетчиков. В таких случаях объем потребленной электроэнергии высчитывают «по среднесуточному потреблению», ориентируясь на показания предыдущих периодов. В результате «сумма в счете может быть выше, чем обычно», передает РИА «Новости».

Напомним, ДТЭК сообщала, что в результате похолодания в Киеве происходят аварийные отключения света, во всех регионах Украины действуют значительные ограничения на потребление электричества.

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