Politico сообщила о попытках военных представителей «незаметно склонить» Пентагон к поддержке поставок F-16 Киеву

Группа военных представителей «незаметно склоняет» Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину, сообщают СМИ.

Решение пока не принято. Ожидается, что на принятие решения могут уйти недели. Речь идет либо об отправке собственных воздушных судов американской армии, либо об их реэкспорте из третьих стран. Киев должен заявить о том, что данный тип вооружений является для украинских властей наивысшим приоритетом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что идея передачи Киеву F-16 набирает все большую поддержку внутри Пентагона. Высокопоставленный представитель Пентагона заявил: «Я не думаю, что мы встречаем сопротивление», – передает ТАСС.

Напомним, на Западе заговорили о передаче Украине истребителей F-15 и F-16, причем конкретные договоренности возможны в течение нескольких недель.

—