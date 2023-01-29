Питание, водный баланс, витамины и другие способы укрепить иммунитет

Иммунитет – это страж организма человека, он обеспечивает ему защиту от чужеродных агентов: вирусов, бактерий, простейших, грибов и разного рода токсинов.

Это сложная и подвижная система, от работы которой зависит наше физическое и психологическое благополучие. Несмотря на сложность его устройства, иммунитет можно “держать” в исправном состоянии нехитрыми методами без сложных иммунологических анализов и дорогих методов лечения.

Дело в том, что иммунитет напрямую зависит от нашего психологического состояния и образа жизни, если только у человека нет врожденного иммунодефицита. Но даже если он есть, в этом случае человеку тоже помочь можно.

Как же укрепить нашего “стража организма”?

Научиться справляться со стрессом

Хронический стресс – одна из главных причин разрушения иммунитета. Он ведёт к непрекращающемуся истощению надпочечников, постоянной выработке кортизола вместе с адреналином. Они буквально ставят на паузу некоторые функции тела, и в том числе иммунитет. Поэтому человеку нужно научиться отслеживать стресс и вести себя в нём грамотно. Когда мы принимаем важное для себя решение, понимаем, что делать, мы выходим из стресса, кортизол угасает, а иммунитет восстанавливается. Также необходимо уметь ставить вдохновляющие цели и видеть шаги к их достижению, совершать эти шаги раз за разом, четко осознавая, что они ведут к цели и получать удовольствие в процессе. Тогда вырабатывается дофамин и норадреналин, способствующие восстановлению иммунной системы.

Закаляться водой

Вариантов множество – от приёма контрастного душа до обливания ледяной водой. Можно применять и горячую воду, это является хорошим методом укрепления тела, если нет противопоказаний.

Дать себе разумную нагрузку

Необходим правильный режим труда и отдыха. Как несоизмеримый силе человека изнуряющий труд, так и длительный отдых, а иначе гиподинамия (физическая и даже, если говорить образно, психическая), ослабляют организм.

Необходима нагрузка, адаптированная к тренированности человека. А также пешие прогулки, бег в медленном темпе, плавание и виды спорта, близкие человеку.

Подходящее питание

“Правильное” питание. Я заключаю это слово в кавычки, потому что у каждого организма свои запросы. Кто-то хочет быть вегетарианцем, а кто-то не представляет себе рацион без мяса, и нужно адаптировать меню под свои запросы. По сути, речь идет об интуитивном питании. Не только излишества в еде вредят, но и чрезмерные ограничения, которые могут привести к конфликтам в психике человека, а это формирует блоки в теле, и как следствие приводит к болезням.

Соблюдать водно-солевой баланс организма

Это достаточное поступление питья в организм человека, что обеспечивает гармоничный обмен жидкости между клеткой и межклеточным пространством и нормальное течение биохимических и иммунологических процессов.

Пить свежевыжатые соки

Употребление в пищу свежевыжатых овощных и фруктовых соков необходимо для поддержания кислотно-щелочного баланса организма. Ведь закисление тела сопровождает все заболевания и возникает по причине неправильного питания, водного дисбаланса и других факторов.

Употреблять природные витамины и микроэлементы

Принимать травы, ягоды и другие культуры, богатые витаминами и микроэлементами, которые участвуют в обменных процессах тела человека и обеспечивают нормальное функционирование иммунной, эндокринной и других систем организма. Это солодка, овес, чабрец, боярышник, облепиха, клюква, брусника, малина, черника, кизил, изюм, абрикосы и чернослив.

Применять адаптогены

Еще их называют жизнедателями – это элеутерококк, женьшень, тибетский гриб кордицепс и другие. Они должны употребляться разумно, после консультации со специалистом во избежание побочных эффектов.

Отдыхать на природе

Это дает человеку ресурс, повышает его эмоциональный тонус, расширяет восприятие действительности и как следствие мобилизуется тело, возрастает стрессоустойчивость и способность к умственной работе.

В завершение хочу сказать, что не существует волшебной пилюли для повышения иммунитета, в этом вопросе всегда должен быть комплексный подход.

Желаю вам удачи! Помните, что все самое лучшее в жизни приходит только через разумный подход к себе и миру.

Рецепты для укрепления иммунитета:

1. Корень солодки

1 ст. л. дробленого корня залить 1 стаканом кипятка;

на водяной бане кипятить 25-30 минут;

долить до первоначального объёма и оставить под крышкой настаиваться.

Принимать по 1/2 стакана за 20 минут до еды (взрослому) 3 раза в день.

Курс от 1 до 6 мес.

Противопоказания: мальчики до 7 лет.

2. Отвар овса.

2 ст. л. неочищенного овса залить 1 стаканом кипятка;

на медленном огне кипятить 30 минут;

затем долить воды до первоначального объема, можно заваривать сразу литр.

Пить по 1/2 стакана за полчаса до еды.

Длительность приема: до 6 мес.