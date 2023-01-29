Западные страны призвали своих граждан в Турции к осторожности после сожжения Корана в скандинавских странах

Несколько западных стран призвали своих граждан в Турции проявлять «бдительность» в связи с риском терактов в отместку за акции с сожжением Корана в Швеции и Дании, пишет Le Parisien. Как сообщили посольства США и Франции в Анкаре, посещаемые европейцами религиозные объекты в Турции могут стать мишенью для атак в отместку за антитурецкие выступления в Скандинавии.



AP

Несколько западных стран, в том числе Франция, Германия и Соединённые Штаты, призвали своих граждан в Турции проявлять «бдительность» в связи с риском терактов в отместку за акции с сожжением Корана во время антитурецких демонстраций в Швеции и Дании, пишет Le Parisien.

«В свете недавних инцидентов с сожжением Корана в Европе правительство США предупреждает своих граждан о возможных террористических атаках на религиозных объектах в Турции в качестве ответной меры», — говорится в заявлении посольства США в Анкаре. Как предупреждает ведомство, «террористы могут атаковать без предупреждения и выбрать в качестве мишени религиозные объекты, которые часто посещают представители Запада».

Французское представительство в Анкаре направило аналогичное сообщение своим гражданам, находящимся в стране, сославшись на предупреждение американских коллег. «Французы, проживающие или находящиеся проездом в Турции, должны проявлять максимальную бдительность, особенно в местах скопления людей, часто посещаемых иностранными гражданами, в том числе на религиозных объектах», — говорится в послании. Германия и Италия также предупредили своих граждан об опасности.

Как напоминает издание, за последние несколько дней в Стокгольме и Копенгагене прошли демонстрации, в ходе которых экстремист сжёг экземпляры Корана якобы в знак протеста против наложенного Турцией вето на вступление Швеции в НАТО.

Эти инциденты были осуждены правительствами скандинавских стран и других западных государств, в том числе Вашингтоном, пишет газета. Тем не менее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Швеция больше не может рассчитывать на «поддержку» Турции при вступлении в НАТО, и переговоры официально были приостановлены.