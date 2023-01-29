 

IRNA сообщило о мощном взрыве на складе боеприпасов в Исфахане

29.01.2023, 5:55, Новости дня
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В северном районе города Исфахан произошел мощный взрыв на складе с боеприпасами, сообщили источники.

Взрыв прогремел на одном из предприятий минобороны Ирана. Замглавы провинции Исфахан по политической безопасности сообщил, что пострадавших в результате взрыва нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на IRNA.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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