Глава МВД Франции Дарманен указал на усиление миграции в ЕС в результате развития стран Африки и Азии

Развитие стран Африки и Азии парадоксальным образом ведет к тому, что все больше жителей этих регионов уезжают в Европу, сообщил министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен.

Дарманен пояснил, что у жителей Африки и Азии появляется больше средств для образования и путешествий. Он считает миграцию глобальным фактором, который останется актуальным в течение ближайших лет независимо от действий политиков, передает ТАСС со ссылкой на Parisien.

Также Дарманен посетовал на «сокращение количества демократий в мире». Кроме того, он заявил, что из-за глобального потепления Сахара окажется «непригодной для жизни». Указал Дарманен и на ухудшение отношений Франции с рядом стран. По его словам, прежде у Парижа были прочные дипломатические отношения с Ливией, Сирией, Афганистаном, Ираном, Мали, Буркина-Фасо.

«Только от нас зависит то, какими средствами мы себя обеспечим, чтобы выбрать нужную нам иммиграцию», – сказал он, сообщив, что ситуация с коронавирусом осложняет депортацию нелегалов, но в 2022 году выслали на 15% больше человек, чем раньше. Он предсказал, что 2023 год будет «настоящим годом высылки», особенно, если парламент поддержит закон об изменении правил миграции. При этом в 2022 году было одобрено рекордное число видов на жительство. Он заверил, что речь идет в основном о специалистах и студентах, а не о «семейных» мигрантах.

Напомним, Франция столкнулась с масштабным разрушением своего неоколониального присутсвия в Африке. Войска Франции покинули территорию ЦАР. Жители Нигера требуют немедленного вывода из страны французских войск. Буркина-Фасо также требует вывода французских военных. Ранее произошел вывод французских войск из Мали.

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