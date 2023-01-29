Bloomberg назвало жену Байдена его «секретным оружием» на выборах в 2024 году

На президентских выборах в США в 2024 году «секретным оружием» действующего американского лидера Джо Байдена может стать его жена Джилл Байден, заявили источники.

Как утверждает Bloomberg, соратники Байдена рассматривают его супругу «как секретное оружие». Указывается, что она «может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка», передает РИА «Новости».

В материале агентства говорится, что Джилл Байден информирует мужу информацию из «реального мира», получаемую от ее студентов. Предполагается, что Джилл Байден не вызывает в американском обществе такого раскола, как Мелания Трамп и Мишель Обама.

Отмечается, что жена Байдена все еще остается неизвестной многим американцам, при этом в Белом доме ее считают ближайшим и «самым защищающим» главу государства «доверенным лицом». Источники заявили, что Джилл Байден поддерживает участие мужа в новых выборах. Сама кампания остается под управлением Белого дома, в первую очередь, ближайших советников президента Аниты Данн и Джен Диллон. Спешки с наймом новых сотрудников в 2023 году не ожидается.

В Белом доме сообщали, что Байден намерен баллотироваться на второй срок, скорее всего, он примет решение в начале 2023 года.

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