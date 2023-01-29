Немцев призвали продолжать экономить газ, несмотря на его удешевление

Немецкие потребители должны продолжать экономить газ, даже несмотря на его текущее удешевление, пишет Das Erste, ссылаясь на слова члена экспертного совета при правительстве ФРГ Вероники Гримм. По мнению Гримм, немцам придётся экономить газ до 2024 года, пока на полную мощность не заработают терминалы по приёму СПГ.



AP

Член экспертного совета по экономическому развитию при правительстве ФРГ Вероника Гримм выступила с предупреждением на фоне снижения цен на газ, пишет Das Erste. По словам Гримм, необходимо и дальше экономить потребление газа, поскольку его активное потребление может быть сопряжено с рисками. Гримм заявила, что к следующей зиме у Германии должна быть сохранена энергетическая «подушка безопасности».

Гримм подчеркнула, что следующая зима также станет непростой для Германии. По мнению эксперта, положение начнёт становится менее напряжённым лишь с 2024 года, когда будут расширены мощности по приёму СПГ. При этом Гримм отметила, что даже в таком случае цены на газ будут выше, чем до кризиса.

Как отмечает издание, сейчас экономии газа в Германии не очень способствует погода. Согласно данным федерального немецкого сетевого агентства, на минувшей неделе потребление газа в ФРГ было на 9,4% ниже среднего уровня: между тем, на неделе до этого, которая была отмечена куда более тёплой погодой, потребление было ниже среднего уровня на 34%.

Глава сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что зимой 2023/2024 года экономия газа должна составить 20%, даже несмотря на новые терминалы СПГ и заполненные газовые хранилища. Как пишет Das Erste, в минувший четверг заполненность немецких газовых хранилищ составляла 83,8%, при этом есть тенденция к снижению.