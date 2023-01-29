 

Economist объяснил плачевное состояние войск Германии помощью Украине

29.01.2023, 4:30, Новости дня
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Вооруженные силы Германии оказались в «более плачевном состоянии, чем когда-либо» из-за помощи Украине, заявили британские СМИ.

Так, оружия и снарядов у немецких войск осталось на несколько дней, хотя в соответствии со стандартами НАТО рекомендуется иметь запас на месяц, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

Кроме того, журнал указывает, что немецкие военные используют радиотехническое оборудование, которому «уже более 40 лет». При этом, как отмечает Economist, оборудование является «аналоговым, то есть его сигналы легко перехватить». Также указывается, что из 350 БМП Puma лишь 150 остаются «в рабочем состоянии». Economist отметил, что год назад говорилось о намерении провести в Германии реформы, но они так и не начались.

Напомним, после нескольких недель колебаний Германия согласилась передать Украине свои танки Leopard 2, а также не препятствовать их поставкам со стороны других государств. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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