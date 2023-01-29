Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием
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Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, сообщил аргентинский президент Альберто Фернандес.
Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».
При этом Фернандес осудил специальную военную операцию РФ на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.
Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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