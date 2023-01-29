 

Президент Аргентины Фернандес заверил в отсутствии у Латинской Америки планов снабжать Украину оружием

29.01.2023, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Аргентина и страны Латинской Америки не собираются отправлять на Украину оружие, сообщил аргентинский президент Альберто Фернандес.

Фернандес на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем сообщил, что страны региона «не рассматривают» возможность отправки оружия в какую-либо зону конфликта, включая Украину, передает РИА «Новости».

При этом Фернандес осудил специальную военную операцию РФ на Украине. Однако он заявил, что не будет оценивать действия Европы: «Я не могу излагать свою точку зрения на то, какие решения принимают государства». По словам Фернандеса, он «поделился» с канцлером Германии мыслями о путях урегулирования ситуации на Украине. «Я и канцлер больше всего хотим восстановления мира, как можно скорее, и в этом наши мнения совпадают», – приводит его слова ТАСС.

Во вторник президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что США уговаривали Колумбию передать Украине вооружения российского и советского производства, но его страна отказалась. Напомним, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался удовлетворить запрос Германии о поставке боекомплектов для танков на Украине, чтобы «не провоцировать россиян».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.05.21 / В Мьянме прогремел взрыв, погибли депутат и полицейские

09.01.21 / Минсельхоз решил распространить сельскую ипотеку на Московскую область

10.11.20 / Путин рассказал об основных пунктах соглашения об окончании войны в Карабахе

29.07.21 / Европейская бизнес-ассоциация не поддержала проект приказа Мининфраструктуры о повышении тарифов “Укрзалізниці” на грузоперевозки

26.06.22 / В десяти регионах России решили провести фестивали ко Дню молодежи в новом формате

03.02.21 / Путин и Вучич обсудили новые поставки «Спутник V» в Сербию

27.04.21 / Украина прошла пик смертности от коронавируса – Академия наук

10.09.21 / “Пышка!”, “Растолстела”. Maruv снялась в стрингах

23.02.21 / Стоимость биткоина обвалилась ниже 50 тыс. долларов

23.12.20 / “Он ее безумно любил”. Друг Кернеса рассказал об 11-летней дочери покойного мэра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика