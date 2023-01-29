 

Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш посетил Украину и потребовал соблюдать права национальных меньшинств

29.01.2023, 4:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Украина должна уважать фундаментальные права национальных меньшинств, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, посетивший украинский город Берегово.

Гуйяш заявил, что его страна хотела бы дружить с Украиной, но сейчас этому мешает политика Киева в Закарпатье, которая нарушает права венгерской общины. Он потребовал от Украины не игнорировать «фундаментальные права национальных меньшинств», в частности, в вопросах родного языка и национальных символов.

Глава канцелярии премьера подчеркнул, что Венгрия осудила специальную военную операцию РФ в Украине и оказывает украинским беженцам гуманитарную помощь, передает ТАСС.

Гуйяш посетил Берегово – город в Закарпатской области Украины – в связи со вступлением в должность руководства Закарпатской реформатской церкви, считающейся национальной церковью проживающих там венгров.

Напомним, СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, устроили самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. При этом семьям предположительно погибших запрещают спрашивать о родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.03.21 / В США создали специальный дрон с полицейскими функциями

22.05.21 / Российский интернет-портал Sports.ru заблокировали в Белоруссии

27.01.22 / Великобритания решила разместить войска в Восточной Европе

11.02.21 / В “Харьковоблэнерго” проходят обыски – полиция

30.01.21 / В РФ начали создавать захваты для роботов с «чувством» осязания

06.12.20 / В мире: Украина в переговорах по Донбассу перешла к пустым угрозам в адрес России

01.12.20 / “Твоя спонтанность вдохновляет меня каждый день”. Джекман обнародовал совместное фото с женой

02.12.21 / “Маленькая красавица”. Седан показала четырехмесячную дочь от футболиста Зинченко

07.07.20 / Лукашенко поздравил жителей Минска с победой над коронавирусом

12.01.21 / Ученые выяснили происхождение коронавируса SARS-CoV-2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика