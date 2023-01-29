Глава канцелярии премьера Венгрии Гуйяш посетил Украину и потребовал соблюдать права национальных меньшинств

Украина должна уважать фундаментальные права национальных меньшинств, сообщил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, посетивший украинский город Берегово.

Гуйяш заявил, что его страна хотела бы дружить с Украиной, но сейчас этому мешает политика Киева в Закарпатье, которая нарушает права венгерской общины. Он потребовал от Украины не игнорировать «фундаментальные права национальных меньшинств», в частности, в вопросах родного языка и национальных символов.

Глава канцелярии премьера подчеркнул, что Венгрия осудила специальную военную операцию РФ в Украине и оказывает украинским беженцам гуманитарную помощь, передает ТАСС.

Гуйяш посетил Берегово – город в Закарпатской области Украины – в связи со вступлением в должность руководства Закарпатской реформатской церкви, считающейся национальной церковью проживающих там венгров.

Напомним, СМИ Венгрии заявили, что в Закарпатье, где проживает много венгров, устроили самую масштабную мобилизацию с начала конфликта. При этом семьям предположительно погибших запрещают спрашивать о родственников в соцсетях и рассказывать об их гибели.

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