Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира в боксерском поединке против британца Ярда
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В Лондоне боксерский поединок в весовой категории до 79,38 кг между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом завершился победой российского спортсмена.
Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).
Всего Бетербиев одержал 19 побед (все – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Это единственный чемпион мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100-процентным количеством досрочных побед. На счету Ярда 23 победы (22 нокаутом). Поражение в бою с Бетербиевым стало для британца третьим, передает ТАСС.
В июне Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим техническим нокаутом, объединив три титула чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг.
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