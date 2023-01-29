 

Россиянин Бетербиев защитил три титула чемпиона мира в боксерском поединке против британца Ярда

29.01.2023, 3:10, Новости дня
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В Лондоне боксерский поединок в весовой категории до 79,38 кг между россиянином Артуром Бетербиевым и британцем Энтони Ярдом завершился победой российского спортсмена.

Бетербиев победил техническим нокаутом в восьмом раунде, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Всего Бетербиев одержал 19 побед (все – нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. Это единственный чемпион мира в профессиональном боксе во всех весовых категориях со 100-процентным количеством досрочных побед. На счету Ярда 23 победы (22 нокаутом). Поражение в бою с Бетербиевым стало для британца третьим, передает ТАСС.

В июне Бетербиев одержал победу над американцем Джо Смитом-младшим техническим нокаутом, объединив три титула чемпиона мира в весовой категории до 79,38 кг.

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