Кадыров прокомментировал слова украинского националиста Карася о якобы угрожающих главе Чечни ракетах

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на угрозу лидера украинской праворадикальной организации «C14» (запрещена в России) Евгения Карася.

Карась заявил, что не исключает прилета ракет «к Рамзану Кадырову» в его «центр принятия решений», пишет «Московский комсомолец».

Кадыров сообщил в видеообращении, опубликованном в Telegram, что прочитал «заявление какого-то шнурка», угрожавшего ракетами, которые «долетят до Грозного». «Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу», – приводит его слова РИА «Новости».

Кадыров посмеялся и заявил, что российские войска будут и дальше «находить и уничтожать нацистов на Украине». «Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть», – сказал он.

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