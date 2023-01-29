 

Курица на скейте и велосипеде: забавное видео покорило Сеть

29.01.2023, 2:47, Разное
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В Сети набирает популярность история о чудесном спасении цыпленка, который в итоге стал другом семьи. Семья стала обладателем упитанной курицы, которую спасла от верной смерти. Птица отплатила за свое спасение благодарностью и стала для семьи настоящим домашним питомцем.

“Я работала с фабричным фермером, и он сказал, что все эти цыплята пойдут на убой. Он позвонил и сказал, что некоторых цыплят не взяли. И что я могу их забрать. И я взяла троих. Мы начали их выхаживать”, – рассказала хозяйка питомца.

На кадрах видео курица катается на скейте и ездит в люльке велосипеда. Птица спит с маленькой девочкой в одной постели и делает с ней уроки.

“Нашей семье стало немного скучно, и пришла Хенриетта. Тогда мы знали каждые пять секунд, что делать. Потом случился ковид, мы не виделись с друзьями. Хенриетта всегда была рядом. Когда мне было грустно или я сходила с ума, весь класс знал о моей Хенриете”, – рассказывает девочка.

Подписчики отметили, что хозяйка птицы настоящий герой, а вот владельцы фермы просто коновалы.

“Любой, кто проехал бы 15 часов, чтобы спасти цыплят, – это тот, кто действительно заботится о животных. Какая прекрасная история. Я так рада, что она прививает это своей дочери, чтобы она всегда могла быть рядом с нуждающимися животными”; “Вывод здесь заключается в том, что условия ведения фермерского хозяйства на фабриках ужасающе жестоки”, – пишут пользователи Сети.


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