Intercept – экспертов беспокоит возможность поставок токсичных боеприпасов на Украину

Представитель Белого дома отказался отвечать на вопрос журналистов о том, будут ли боевые машины Bradley, отправляемые из США для оказания военной помощи Украине, оснащаться бронебойными снарядами с обеднённым ураном. Эксперты обеспокоены такой вероятностью, поскольку исследования последствий предыдущих военных операций США за рубежом показывают, что токсичные боеприпасы могут вызывать рак и врождённые дефекты у населения этих территорий спустя долгое время после окончания боевых действий, пишет The Intercept.



AP

Представители американской администрации отказываются говорить о том, получит ли Украина токсичные противотанковые боеприпасы с обеднённым ураном в комплекте к боевым машинам Bradley. И это вызывает обеспоенность, поскольку технические особенности такого оружия могут иметь тяжёлые последствия для здоровья жителей Украины на протяжении нескольких поколений, пишет Сэм Биддл в статье для The Intercept. Проводимые на протяжении десятилетий исследования предполагают, что эти боеприпасы способны вызывать рак и врождённые дефекты ещё долгое время после окончания боевых действий.

Согласно стенограмме пресс-брифинга, который проходил в Белом доме 25 января, один из присутствовавших там журналистов задал неназванным «высокопоставленным должностным лицам администрации» вопрос о том, будут ли боевые машины Bradley, которые Соединённые Штаты направят в качестве военной помощи для Украины, укомплектованы также 25-мм бронебойными снарядами с обеднённым ураном.

Журналист также отметил, что именно способность стрелять этими радиоактивными снарядами позволяет данным БМП становиться «убийцами танков», как их называют в Пентагоне. Однако неназванный представитель администрации отказался напрямую отвечать на этот вопрос, говорится в статье. «Я не буду вдаваться в технические подробности», — заявил он.

Между тем, технические особенности этого оружия могут иметь тяжёлые последствия для украинцев, подчёркивается в статье. Обеднённый уран является побочным продуктом производства ядерного топлива и оружия, и благодаря его чрезвычайной плотности боеприпасы, изготовленные из этого материала, способны пробить даже толстую броню танка и поджечь всех, кто находится внутри.

Однако опыт их использования показал, что эти противотанковые снаряды также оказались радиоактивными и чрезвычайно токсичными. Их связывают с последующим распространением среди населения различных врождённых дефектов, рака и других заболеваний. Особенно наглядно об этом свидетельствует статистика из Ирака, где США за время военных операций и вторжения в эту страну в 2003 году выпустили почти миллион снарядов с обеднённым ураном.

После этого врачи сообщили о всплеске случаев обнаружения врождённых дефектов у новорожденных и росте случаев раковых заболеваний среди населения, говорится в статье. Это объясняется тем, что уран активно связывается с биомолекулами, включая ДНК, считает Кит Баверсток — радиобиолог из Университета Восточной Финляндии, бывший исследователь Всемирной организации здравоохранения и давний исследователь вооружений с обеднённым ураном и их влияния на здоровье.

По его словам, когда уран используется в боеприпасах для проникновения в укреплённые цели за счёт своей высокой плотности, боеприпас может разрушиться. А поскольку уран является пирофорным веществом, то он может загореться, при этом образуя оксидные частицы, которые частично растворимы — и таким образом, потенциально является системным источником урана, попадающего в организм людей при вдыхании частиц горения, поясняет учёный. Кроме того, частицы урана могут оставаться в земле на том месте, где были выпущены эти снаряды. И это представляет собой опасность для окружающей среды ещё долгие годы спустя, подчёркивается в статье.

Однако результаты исследований, которые связывают использование боеприпасов с обеднённым ураном с неблагоприятными последствиями для здоровья людей, постоянно оспариваются, в том числе из политических соображений, в зависимости от того, кто и в кого стрелял, отмечает автор. В то же время опрошенные The Intercept эксперты заявили, что даже сам по себе риск поставок такого вооружения должен означать, что Белый дом обязан публично и прозрачно обсуждать эти вопросы.

Как считает директор по исследованиям и политике Обсерватории конфликтов и окружающей среды Дуг Вейр, эта проблема возникла с самого начала российской спецоперации, особенно учитывая, что РФ утверждает, что у неё есть собственный арсенал обеднённого урана — хотя нет точных данных о том, использует ли она его на Украине. Однако если США действительно предоставят Украине снаряды с обеднённым ураном, то шансы на то, что и РФ в ответ тоже решит применить свой арсенал, могут возрасти, предупреждает эксперт.

Наиболее серьёзные случаи загрязнения происходят, когда транспортное средство, загруженное подобными боеприпасами, оказывается под прицелом и затем сгорает, пояснил Вейр. Это может быть как танк, так и машина снабжения. Точно так же свалки оружия, содержащие большие объёмы обеднённого урана, могут стать причиной радиоактивного заражения при их уничтожении или сжигании, предупредил эксперт. По его мнению, очень важно, чтобы журналисты убедили правительство США в необходимости публично обсуждать эти вопросы и принимаемые решения.

В свою очередь, эколог Николай Денисов считает, что несмотря на все опасения, связанные с ураном, самая большая проблема при этом — это загрязнение металлами, а не радиация. «Загрязнение тяжёлыми металлами опасно и имеет долгосрочные последствия, поэтому прозрачность в этих вопросах действительно важна», — подчеркнул он.

Но несмотря на все негативные последствия этих токсичных боеприпасов, если Пентагон действительно всё же решит отправить урановые снаряды на Украину, у него наверняка найдутся сторонники, поскольку данное оружие очень эффективно для уничтожения бронетехники. И по мере того как Белый дом сталкивается с растущим давлением и требованиями поделиться с Украиной всё более мощным оружием, откровенные дискуссии о негативных последствиях данных видов вооружений могут стать крайне непопулярными, констатирует автор.

Некоторым западным политикам и экспертам «может быть неудобно» выступать против использования оружия, которое в краткосрочной перспективе, несомненно, способно принести пользу Киеву, поясняется в статье. Однако ряд учёных, посвятивших свою карьеру изучению этого оружия, всё равно выступают против. Например, на просьбу прокомментировать отказ Белого дома обсуждать вероятность поставок токсичного оружия на Украину финский радиобиолог Баверсток ответил: «Конечно, я надеюсь, что никаких намерений использовать его там нет».