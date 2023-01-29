Мнение: Европа обречена?

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подсчитал дураков во властных структурах. Но не в России. В Европе. И написал: «Несть числа дуракам во властных структурах Европы».

А еще Медведев выяснил, что в Европе никому не нужна защита Украины. И что это « не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что».

При этом «случись что» – это третья мировая война. Которая, если начнется , «… то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху».



Отсюда

Не пойму, Медведев пугает, что «всё в труху»? Или переживает за Европу, что она обречена на «всё в труху»? И уже идет обратный отсчет времени до того момента, когда «всё в труху»?

Фотография Дмитрия Медведева с генералом, посматривающим на часы, отсюда

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