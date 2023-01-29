 

Мнение: Европа обречена?

29.01.2023, 2:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев подсчитал дураков во властных структурах. Но не в России. В Европе. И написал: «Несть числа дуракам во властных структурах Европы».

А еще Медведев выяснил, что в Европе никому не нужна защита Украины. И что это « не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что».

При этом «случись что» – это третья мировая война. Которая, если начнется , «… то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху».


Отсюда

Не пойму, Медведев пугает, что «всё в труху»? Или переживает за Европу, что она обречена на «всё в труху»?  И уже идет обратный отсчет времени до того момента, когда «всё в труху»?

Фотография Дмитрия Медведева  с генералом, посматривающим на часы, отсюда

Источник: Ирек Муртазин


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.20 / «Не более 20 фильмов в год» – Александра Петрова ограничат в количестве главных ролей

09.01.22 / Демонстрация своей красоты: 5 привычек, которые портят имидж женщины

01.09.22 / Мама не появилась на церемонии: Родственница выскочившей за Прилучного молодухи прервала молчание

07.04.21 / Ядерное позёрство Путина

24.03.22 / Жизнь у нас пошла не та — нет квартиры для кота!

06.09.22 / «Евро минус один» – эксперты задумались о расширении линейки экологического соответствия автомобилей

18.03.22 / “Алкоголички” и джинсы с накладными карманами: тренды из 90-х, актуальные этой весной

17.11.22 / Образ дня: Рита Ора повторила легендарный наряд Уитни Хьюстон

28.12.21 / Ольга Бузова поделилась пикантными кадрами в белье от Анастасии Решетовой

18.04.22 / Bloomberg – сохраняя нейтралитет по Украине, Эрдоган толкает Турцию на «задворки НАТО»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика