В городской администрации Иловайска сообщили об украинском ударе из HIMARS по железнодорожной станции

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожной станции Иловайска в ДНР, огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщили в городской администрации.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщается, что ВСУ в субботу 31 раз обстреляли населенные пункты республики. В частности, под обстрелом оказались Горловка, Донецк и Макеевка. Два мирных жителя подорвались на минах «Лепесток», передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами «натовского калибра». В пятницу ПВО отразила массированный удар ВСУ по Донецку. В ночь с понедельника на вторник ВСУ также провели массированный обстрел Иловайска из РСЗО.

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