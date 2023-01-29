 

В городской администрации Иловайска сообщили об украинском ударе из HIMARS по железнодорожной станции

29.01.2023, 1:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожной станции Иловайска в ДНР, огонь велся из РСЗО HIMARS, сообщили в городской администрации.

В Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщается, что ВСУ в субботу 31 раз обстреляли населенные пункты республики. В частности, под обстрелом оказались Горловка, Донецк и Макеевка. Два мирных жителя подорвались на минах «Лепесток», передает ТАСС.

В субботу сообщалось, что ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами «натовского калибра». В пятницу ПВО отразила массированный удар ВСУ по Донецку. В ночь с понедельника на вторник ВСУ также провели массированный обстрел Иловайска из РСЗО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.08.20 / Умер внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан

19.01.22 / Месси, который болел COVID-19, вернулся к тренировкам с ПСЖ

15.01.21 / Берлин призвал не отдавать цензуру аккаунтов на откуп менеджерам Кремниевой долины

22.12.21 / Euronews – фестиваль ледовой скульптуры на 3 месяца превратил Томск в зимнюю сказку

23.07.20 / Маски обязательны, но границы открыты: борьба с эпидемией во Франции вызывает недоумение

09.03.21 / Политика: Госдеп атаковал “Спутник V” с неожиданной стороны

14.09.20 / Судьба соглашения о поставке в Украину американского сжиженного газа зависит от итогов выборов в США

28.08.21 / В Пакистане произошел пожар на нелегальном заводе, погибли 16 человек

14.07.20 / Количество больных коронавирусом в мире превысило 13 млн

30.09.21 / Ученые рассказали, сколько лет будут жить люди до конца XXI века

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика