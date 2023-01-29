Глава военного комитета НАТО Бауэр заявил о готовности альянса к прямой конфронтации с Россией

Председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр считает, что Североатлантический альянс готова к прямой конфронтации с Россией.

Бауэр ответил утвердительно на соответствующий вопрос во время интервью. По его словам, с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине, НАТО укрепляет свой восточный фланг, перебросив войска в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию.

Бауэр назвал это «важным сигналом» Москве о том, что позиция НАТО «изменилась». «Показать им, что мы готовы, если у них возникнет идея прийти к НАТО», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на RTP.

Напомним, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что победа РФ в Украине сделает НАТО более уязвимым. Он не увидел возможности улучшений отношения РФ и НАТО после окончания украинского конфликта. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова назвала ложью слова Столтенберга о непричастности альянса к конфликту на Украине.

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