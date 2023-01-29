Tasnim сообщило о взрыве на промышленном предприятии в городе Азаршахр после землетрясения
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
В городе Азаршахр на северо-западе Ирана произошел взрыв на промышленном предприятии по производству моторного масла, сообщают информационные агентства.
Взрыв произошел в промышленном районе Шахид Салими – это крупнейший промышленный центр на северо-западе страны. Сообщается, что предприятие производит моторное масло для автомобилей. Взрыв был вызван высокой температурой.
Ранее в регионе произошло мощное землетрясение магнитудой 5,9, жертвами которого стали не менее двух человек, пострадали свыше 300 человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tasnim.
Напомним, взрыв также произошел на складе с боеприпасами в северном районе города Исфахан.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет