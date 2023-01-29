France 3 – «прохладный и короткий душ» — некоторые французы вынуждены экономить на коммуналке

В Тулузе жителям ЖК Amouroux приходится отказываться от горячего душа: из-за роста тарифов на газ их коммунальные платежи подскочили в три раза, рассказывает France 3. В управляющей компании надеются пересмотреть договор с поставщиком после снижения рыночных цен, а пока намерены помочь тем, кто оказался в самой тяжёлой ситуации.

Несколько недель назад эта мать поменяла гигиенические привычки своих двоих детей: теперь они умываются холодной водой и больше не принимают горячий душ.

СОФИ ПАСКЕЛЬ, жительница ЖК Amouroux: Я их приучаю к прохладному и очень короткому душу. Лицо моем холодной водой. Готовимся к лету, когда будет холодный душ.

Экономия горячей воды — единственный способ, который есть у неё на 60 квадратных метров. В её жилом комплексе коллективное отопление и водоснабжение зависят от подскочивших тарифов на газ. Счёт Софи вырос со 140 до 400 евро в месяц. С зарплатой в 1100 евро за вычетом налогов она не может его оплатить.

СОФИ ПАСКЕЛЬ: Что делать? Брать кредит, чтобы оплачивать отопление? В любом случае, мне его не дадут. Вот так.

ЖУРНАЛИСТКА: Какие у вас ещё есть варианты?

СОФИ ПАСКЕЛЬ: Продать квартиру. Но когда покупатели увидят размер коммунальных платежей, они откажутся от покупки.

В своём жилом комплексе, где насчитывается 750 квартир, Софи не единственная столкнулась с такой проблемой. У всех этих собственников жилья, которые объединились в коллектив, счета выросли в три раза. Госкомпенсация тарифов должна помочь им вернуть часть требуемой суммы, но не раньше апреля.

ПАСКАЛЬ КУТЁЛЛЕК-ЛЁБРЕН, собственница жилья: Никто не может позволить себе это с финансовой точки зрения. Совет по управлению общей собственностью нам посоветовал использовать сбережения для оплаты коммунальных услуг, но для этого нужны сбережения.

ЖЮЛЬЕН БРЮЛЕ, собственник жилья: Мы ожидали, что договор на 750 квартир поможет сократить расходы, однако увидели, что как раз наоборот. Думаю, мы получили ещё больше проблем, чем люди с индивидуальными договорами. Так что мы не понимаем, каким образом принимались эти договоры.

Управляющая компания, которая обслуживает этот жилой комплекс, тоже говорит о проблемах из-за сложившейся ситуации. Её директор надеется пересмотреть договор с поставщиком, когда стоимость газа на рынке упадёт. Пока же он обращается к собственникам.

ФРАНК КУАБИОН, председатель управляющей компании ADL Immobilier: Разумеется, мы не подадим в суд на людей, которые оказались в самой тяжёлой и сложной ситуации по данному вопросу. Мы собираемся помочь им индивидуально. Наша бухгалтерия уже составила для некоторых людей график платежей.

Поставщик газа — компания Dalkia — отказалась отвечать на наши вопросы. При этом именно она получит господдержку, которую обязана выплатить собственникам, оказавшимся пока в ловушке счетов.

Дата выхода в эфир 26 января 2023 года.