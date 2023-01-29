 

Глава МОК – большая часть мирового сообщества поддерживает возвращение российских спортсменов

29.01.2023, 1:20, Разное
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Подавляющее большинство мирового сообщества выступает за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы МОК Томаса Баха. Бах отметил, что недопуск атлетов к соревнованиям из-за паспорта и места рождения является дискриминацией.


AP

По всему миру наблюдается обширная поддержка идеи допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пишет N-TV, ссылаясь на слова главы МОК Томаса Баха. «Эти соображения во всём мире разделяет подавляющее большинство», — приводит издание слова Баха. Помимо прочего глава МОК отметил, что возвращение российских спортсменов приветствуют в олимпийских комитетах Африки и Азии.

Издание напоминает, что недавно Томас Бах допустил возможность участия спортсменов из РФ и Белоруссии в летней Олимпиаде — 2024 в Париже. При этом речь шла о выступлениях под нейтральным флагом.

Бах отметил, что во всём мире имеется «приверженность к объединительной миссии Олимпийских игр, к сохранению последних мостов между странами и нациями». В МОК заявили, что условием для допуска спортсменов к Играм будет соблюдение Олимпийской хартии, а также введённых во время украинского кризиса санкций.

Глава МОК также заявил, что два специальных представителя совета по правам человека ООН выразили свои сомнения в отношении дальнейшего недопуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Бах подчеркнул, что отстранение от соревнований на основании паспорта и места рождения является нарушением принципа отсутствия дискриминации.

Слова Баха были жёстко раскритикованы на Украине, пишет N-TV. Министр спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что украинская сборная может бойкотировать Олимпийские игры — 2024 в случае допуска российских и белорусских атлетов. Позицию Баха осудил также и президент Украины Владимир Зеленский.


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