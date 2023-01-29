Пасечник подверг критике молчаливое одобрение Западом удара вооруженных сил Украины по больнице в Новоайдаре

Молчаливое одобрение Западом удара вооруженных сил Украины по больнице в Новоайдаре поощряет боевиков по всему миру, сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

Пасечник сообщил в Telegram, что жертвами украинского обстрела стали 14 человек, 24 человека получили ранения. По его словам, «киевские неонацисты считают своим достойным противником и убивают самых беззащитных – пациентов больниц и медперсонал».

Врио главы ЛНР подчеркнул, что у подобных преступлений нет сроков давности. Он указал, что медицинские учреждения «находятся под особой защитой Женевских конвенций». Однако, как сообщил Пасечник, националисты не понимают, что такое человечность и мораль.

По его мнению, «молчаливое одобрение» со стороны западных государств игнорирования Киевом основ гуманитарного права ведет к негативным последствиям для всего мирового сообщества, так как «поощряет боевиков по всему миру».

Напомним, украинские войска с использованием РСЗО HIMARS нанесли удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал США, которые предоставили Украине HIMARS, соучастниками военного преступления.

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