Депутат Рады Беленюк сообщил о намерении Национального олимпийского комитета Украины рассмотреть возможность бойкота Игр

В феврале Генассамблея Национального олимпийского комитета Украины обсудит возможность бойкота Олимпийских игр, которые должны пройти в Париже в 2024 году, сообщил олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Верховной рады Жан Беленюк.

Внеочередную генассамблею собираются провести 3 февраля. Обсуждение бойкота связано с вопросом участия в Олимпиаде российских и белорусских спортсменов. По мнению депутата, «очевидно, все идет к тому, что их вернут». Он заявил, что «это событие будет иметь серьезные последствия», передает РИА «Новости».

Напомним, почетный член Международного олимпийского комитета норвежец Герхард Хейберг утверждал, что страны Европы могут бойкотировать Игры в случае допуска российских спортсменов. МОК сообщил, что считает необходимым дополнительное изучение вопроса участия российских и белорусских спортсменов. Президент МОК Томас Бах сказал, что россияне могли бы участвовать в ОИ в нейтральном статусе.

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