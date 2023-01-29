 

Зеленский обещал «сделать все» для получения Украиной дальнобойных ракет ATACMS

29.01.2023, 0:23, Новости дня
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Поставки дальнобойных баллистические ракеты ATACMS являются жизненно необходимыми для Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, что его стране требуются дальнобойные ракеты. Он обещал «сделать все», чтобы украинские союзники начали поставки таких ракет, в частности, «ATACMS и другого подобного оружия», передает РИА «Новости».

Напомним, Зеленский после переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что Киеву требуются самолеты и дальнобойные ракеты. В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по территории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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