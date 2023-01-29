Пригожин сообщил о переходе поселка Благодатное в ДНР под контроль российских сил

Поселок Благодатное в ДНР освобожден и находится под контролем российских сил, сообщил основатель «Группы Вагнер» Евгений Пригожин.

В Telegram-канале «Пресс-служба Пригожина» сообщается, что «вагнеровцы» «взяли Благодатное». Также опубликована аудиозапись сообщения «командира штурмового подразделения, вышедшего на южные окраины» населенного пункта. На записи слышны звуки стрельбы.

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