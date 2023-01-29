Молодая молода – Личное мнение

Вдова покойного Олега Палыча Табакова Маринка Зудина внезапно заявилась на премию «Золотой орёл»!

Сами, в общем, смотрите:



Извините, чуток закрасить пришлось. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, КП

Посмотрели? Мне тоже понравилось. Обсудим наряд молодой вдовы.

Впрочем, минуточку. Это для Табакова Зудина была молодой женой. Для нас с вами есть другая информация — ей 57 лет.

В этом временном парадоксе, наверное, и есть ответ на вопрос, почему Зудина в 57 лет лет гордо парит над нами своими прелестями.

Как мне кажется, Зудина привыкла к тому реноме, когда её десятки лет называли молодой женой. Табаков уже покинул нас, а мы всё продолжаем называть Маринку молодой вдовой.

Ну потому и считает нужным надевать платье, которые прелестями вперёд:



И снова квадратик потому что потому. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН, КП

Нет, мне лично нравится. А чего? Не рейтузы же с начёсом и валенки напяливать на премию.

К чему это я? Ах, да: мужики ваши дома? Спросите их и скажите мне потом: можно ли вам будет надеть такое же платье, если они помрут вперёд вас?

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