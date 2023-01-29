Петр-полукорм: что нельзя делать в праздник 29 января

ИСТОРИЯ

Апостол Петр был одним из 12 приближенных Иисуса Христа. Согласно преданию, он был заключен в тюрьму и скован цепями, однако посреди ночи Ангель Господень явился к нему, снял оковы и незаметно вывел пленника из темницы. Цепи те были бережно сохранены, а затем, будучи подаренными супруге

императора Феодосия Младшего, изменили место своего хранения. Одна из цепей отправилась в Царьград (Нынешний Стамбул – Прим. ред.), а вторая – в Рим.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Снег идет – весна будет зеленая, а рыбалка – успешная.

Метель – к дождливому лету.

Сильный мороз в этот православный праздник – к жаре.

Яркие звезды в ночь на 29 января сулят счастливый и очень урожайный год.

Красное солнце на закате – к морозным и ясным дням.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 29 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

Категорически нельзя в день Петра-Полукорма обижать домашних животных.

В этот церковный праздник нельзя

отказываться от хлеба и выбрасывать его

Работать с колюще-режущими предметами – принесете в дом несчастье.

Запрещено стирать одежду, выносить мусор – лишитесь счастья и удачи.

ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ В ДЕНЬ ПЕТРА-ПОЛУКОРМА

Проверьте запасы продовольствия и круп – пополнение принесет удачу.

Сегодня любое дело “спорится”. Есть возможность не только сделать то, что давно не удавалось, но и преуспеть в будущем: результаты сегодняшних трудов скажутся на успехе всего 2023 года.

Сны в сегодняшний церковный праздник снятся вещие.

Для этого пред сном нужно задать вопрос на волнующую тему – ответ вам будет послан во сне. Если же сновидение будет очень приятным – обязательно поделитесь им с близким, чтобы оно сбылось!