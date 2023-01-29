Independent – Такер Карлсон предложил спасти Канаду от «диктатора» Трюдо

Популярный ведущий телеканала Fox News выступил с необычным предложением, которое вызвало возмущение в соцсетях. По его словам, вместо того чтобы тратить огромные средства на помощь Киеву, Вашингтону необходимо отправить войска для «освобождения» своего северного соседа, передаёт The Independent.



AP

Не так давно ведущий Fox News Такер Карлсон вынудил M&M’s отказаться от своих рекламных персонажей. Теперь он выбрал в качестве «новой мишени» северного соседа США, предложив отправить американские войска в Канаду, пишет The Independent.

В свежем выпуске передачи Tucker Carlson Today журналист раскритиковал канадское правительство за их обращение с протестами дальнобойщиков в 2022 году. По его словам, премьер-министр Джастин Трюдо ведёт себя как «диктатор».

Карлсон отметил, что «полностью поддерживает» операцию в духе высадки в Заливе свиней, которую США предприняли на Кубе в попытке свергнуть Фиделя Кастро. При этом он не упомянул, что эта операция окончилась полным провалом, отмечает издание.

«Почему мы должны стоять в стороне и позволять нашему крупнейшему торговому партнёру, государству, с которым у нас самая длинная граница, и… просто хочу сказать, что это великолепная страна. Я люблю Канаду, я всегда любил Канаду за её естественную красоту. Почему мы должны позволить ей превратиться в Кубу?» — риторически спросил ведущий.

«Мы тратим все эти деньги, чтобы «освободить» Украину от русских. Почему мы не направляем вооружённые силы на север, чтобы освободить Канаду от Трюдо? И я говорю серьёзно», — добавил Карлсон, но затем всё же признался, что просто доводит ситуацию до абсурда.

Примечательно, что в прошлом консервативный комментатор Fox News не питал тёплых чувств к Канаде. Более того, он осуждал страну, называя её «больным обществом», которое «ненавидит себя», обращает внимание The Independent.

Ранее, по словам издания, Карлсон также говорил, что в украинском конфликте он «болеет за Россию». При этом журналист обвинял правительство Зеленского в том, что они развязали «войну против христианства».

Заявление ведущего о Канаде соцсети встретили «насмешками и презрением». Некоторые комментаторы посоветовали ему узнать, чем именно закончилось вторжение американцев на Кубу, заключает The Independent.