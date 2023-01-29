Писториус – фонда в €100 млрд не хватит на пополнение запасов бундесвера

По словам нового министра обороны Германии, специального фонда средств для бундесвера уже недостаточно, пишет немецкий журнал Der Spiegel. С каждой новой системой вооружений появляются новые затраты на обслуживание, поэтому военная техника постоянно требует всё больших расходов. При этом в связи с поставками различных видов оружия, а теперь и танков на Украину, армия Германии нуждается в срочном восполнении резервов военной техники.



АР

Новый министр обороны Германии Борис Писториус считает, что специального фонда средств для бундесвера уже недостаточно. «100 миллиардов будет недостаточно», — цитирует слова министра немецкий журнал Der Spiegel.

«С каждой новой системой у нас появляются и новые расходы на обслуживание. Поэтому с каждым новым устройством возникают новые и более высокие эксплуатационные расходы», — пояснил Писториус. Он также считает, что регулярный бюджет в размере около €50 миллиардов в год слишком мал в долгосрочной перспективе. «Я не считаю, что этого будет достаточно», — заявил немецкий министр обороны.

Как отмечает издание, специальный фонд бундесвера был создан в прошлом году после начала российской военной спецоперации на Украине. Предполагается, что этот шаг позволит лучше оснастить немецкую армию. В прошлом году из специального фонда не поступило никаких средств, были лишь заключены контракты с оружейными компаниями на сумму в целых €10 млрд.

Эксперты в области обороны предупреждают, что специального фонда в размере €100 миллиардов будет недостаточно для комплексного и современного оснащения бундесвера. Комиссар бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль также недавно говорила о финансовых потребностях в размере €300 млрд.

Писториус признал, что вооружённые силы Германии сами нуждаются в срочном восполнении резервов вооружений в связи с поставками различных видов оружия, а теперь и танков на Украину. «Танки не стоят на полке, чтобы их можно было забрать в любой момент. У них есть срок поставки, и это не три недели. А боеприпасы не растут на деревьях, дожидаясь, пока их соберут», — заявил Писториус.

По его словам, Германия не сможет удовлетворить спрос в краткосрочной перспективе. «В среднесрочной и долгосрочной перспективе мы должны создать в Европе оружейную промышленность, которая сможет это сделать. Не должно быть так, чтобы каждый разрабатывал каждую систему вооружений. И мы должны прийти к стандартизированным системам вооружений в Европе», — заявил министр обороны Германии.

С этой целью Писториус объявил о тесном сотрудничестве с промышленностью для расширения производственных мощностей и ускорения поставок. На следующей неделе, по его словам, он сядет за стол переговоров с представителями оборонной промышленности. «Мы должны стать быстрее в закупках», — заявил политик.

Что касается танков Leopard 2, министр обороны также подчеркнул, что Германия не станет участником войны, поставляя их. «Однако мы также знаем, что Путин не особенно интересуется международным правом. Но мы посылаем чёткий сигнал о решимости», — добавил он.

Кроме того, Писториус прокомментировал приостановку призыва в армию в 2011 году. «Если вы спросите меня как гражданское лицо, как гражданин, как политик, я скажу: приостановка призыва была ошибкой».

По мнению Писториуса, призыв в армию был важен, в частности, для того чтобы в обществе присутствовала более прочная связь с бундесвером. «Раньше за каждым вторым кухонным столом сидели военнообязанные, — отметил министр обороны. — Это также означало, что всегда была связь с гражданским обществом». Сейчас речь идёт о том, чтобы сделать бундесвер «прежде всего настолько привлекательным, чтобы хорошие молодые люди заинтересовались им и подали заявление», цитирует слова министра обороны немецкий журнал Der Spiegel.