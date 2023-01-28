 

Мнение: Два Сrow

28.01.2023, 23:20, Разное
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Послушал подряд два кавера на Crow – его аттестуют, как едва ли не “самое сложное произведение для гитары”.

Сначала от нашего явно звездного паренька-гитариста, любимца публики:

А потом (Ютуб подсунул) – вообще от непонятно кого, неясного гражданина, у которого всего 201 подписчик:

И что скажу? Удивительно, но – несмотря на то, что первым я был реально впечатлен, потому что техника там фантастическая – все же второе мне понравилось больше! Хотя второе явно как-то более сдержанно, да и красОты там собраны наверняка не все. Но при этом – во втором видна именно МЕЛОДИЯ, там есть цельное настроение. Могу сказать, что я понял красоту этого “Ворона” только после прослушивания второго!

А мальчуган-исполнитель с 3 миллионами подписчиков – безусловный виртуоз, но, как мне показалось, за техникой там потерялась сама музыка. Все-таки музыка ложится на душу, когда технику уже не замечаешь.

Но вообще – хороший пример, чем отличается игра виртуоза от игры понимающего.

Источник: Размышления вольного социолога


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