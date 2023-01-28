Министр национальной безопасности Израиля Бен Гвир выступил за введение смертной казни для террористов

Израилю следует ввести смертную казнь для террористов и упростить процедуру получения прав на ношение оружия, сообщил министр национальной безопасности страны Итамар Бен Гвир.

Бен Гвир в преддверии совещания по безопасности Израиля заявил, что «хочет оружие на улицах». По его словам, жители страны должны иметь возможность защищать себя, передает РИА «Новости».

Напомним, в пятницу вечером в результате теракта, который, как сообщают СМИ, совершил житель арабского района Шуафат в Восточном Иерусалиме по имени Фади Айяш, погибли семь человек, еще несколько получили ранения.

В субботу в центре Иерусалима нападение устроил 14-летний палестинец. Его обезвредили двое прохожих, которые имели при себе зарегистрированное оружие. Сообщается, что пострадали отец и сын, а также военный, которые помогал обезвредить нападавшего, передает ТАСС.

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