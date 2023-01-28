 

Шольц выразил уверенность в появлении ряда влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке

28.01.2023, 23:05, Новости дня
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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в том, что мир будет многополярным, влиятельные государства появятся в Азии, Африке и Латинской Америке.

По словам Шольца, «в будущем будут существовать не два блока, а целый ряд влиятельных государств». Как сообщил канцлер, «этот мир должен быть многосторонним», чтобы максимальное число стран имели возможность сотрудничать, передает РИА «Новости».

При этом Шольц заявил, что поддерживает «порядок, основанный на правилах», который опирается «на Устав ООН, права человека и верховенство закона». Он сказал, что это должно помочь совместно справиться со стоящими перед миром вызовами, к которым Шольц отнес изменение климата, «социальные и экологические трансформации», а также «глобальную политику в области здравоохранения».

Напомним, Шольц дал интервью изданиям Аргентины La Nacion, Чили El Mercurio и Бразилии O Globo в преддверии визитов в эти страны. В нем он также заявил, что Германия якобы быстро адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией. Тем временем немецкое издание Der Spiegel заявило, что из-за энергетического кризиса экономику Германии ждет рецессия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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