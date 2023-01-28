Зеленский подписал указ о санкциях за помощь России в военных перевозках по железной дороге

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц за оказание РФ помощи в военных перевозках по железной дороге.

В санкционный список включены три человека и 182 юридических лица. Указом Зеленского вводится в действие решение СНБО Украины в отношении «185 компаний и лиц», которые способствуют перевозке по железной дороге военной техники и солдат. Зеленский сообщил, что активы попавших под санкции заблокируют на Украине, а имущество используют для украинской обороны, передает ТАСС.

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