 

Зеленский подписал указ о санкциях за помощь России в военных перевозках по железной дороге

28.01.2023, 23:05, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о санкциях против юридических и физических лиц за оказание РФ помощи в военных перевозках по железной дороге.

В санкционный список включены три человека и 182 юридических лица. Указом Зеленского вводится в действие решение СНБО Украины в отношении «185 компаний и лиц», которые способствуют перевозке по железной дороге военной техники и солдат. Зеленский сообщил, что активы попавших под санкции заблокируют на Украине, а имущество используют для украинской обороны, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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