 

“Будет двое”: беременная Орлова сделала неожиданное признание

28.01.2023, 22:45, Разное
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Осенью прошлого года Ольга Орлова объявила о беременности. Экс-певица ждет ребенка от бизнесмена Валерия, за которого вышла замуж в 2021 году. Срок беременности подходит к концу. Телеведущая должна родить в феврале. Она уже готовится к важному событию.

Орлова приобрела множество вещей, которые понадобятся малышу: кроватку, белье, игрушки, плед, шампуни и тому подобное. Существует плохая примета, по которой нельзя ничего покупать до рождения ребенка. Но 45-летняя телеведущая, судя по всему, не суеверная.

Во время подготовки к рождению ребенка Ольга находит время на ведение соцсетей. Она, например, часто общается с поклонниками, отвечает на их вопросы. Например, недавно один из фанатов поинтересовался, думала ли телеведущая раньше, что у нее будет еще один ребенок.

“Я всегда верила, что у меня будет двое детей”, – неожиданно призналась телезвезда.

Напомним, в 2001 году Ольга Орлова родила сына от бизнесмена Александра Карманова, который тогда приходился ей мужем. Этот брак распался в 2004-м. Наследник по имени Артем остался жить с экс-солисткой группы “Блестящие”. В этом году сыну телеведущей исполнится 22 года.


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