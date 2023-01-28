Цветочный принт остается в тренде: модные новинки весны 2023 и лучшие способы включения их в свой образ

Цветочный принт остается в тренде весной 2023 года, хотя надо признать, что этот мотив в одежде давно вне времени. Он актуален и востребован у модниц в любое время года. Одежда с цветочным рисунком делает образ более женственным, подчеркивает хрупкость и нежность, а также индивидуальность.

Особенности тренда

Модная одежда с цветочным принтом разнообразна и многолика. Она обладает особым настроением, делает облик легким и кокетливым.

Наряды в цветочек – далеко не новая тема. Вещи с таким принтом присутствовали еще в гардеробах наших бабушек. Но цветочек не состарился до сих пор и часто занимает центральное место в коллекциях кутюрье.

Цветочные мотивы будут в тренде не только в весенне-летнем сезоне, эта тема весьма уместна осенью и даже зимой.

Одежда в цветочек может быть яркой или, наоборот, нежной и утонченной, когда потребуется создать чувственный образ.

Цветочная тема радует изобилием идей. Этот принт гармонично смотрится в тандеме как с яркими красками, так и легкими, едва заметными пастельными оттенками.

В тренде одежда, где присутствует явный контраст основного фона и самих цветов. Модельеры объединили черный, синий, зеленый цвета с великолепными малиновыми, желтыми, красными, голубыми, бежевыми, белыми цветами, что очень приятно для глаза.

Также игриво смотрится одежда в цветочек, Если тон ткани светлый, а цветы яркие, одежда смотрится весьма игриво. При этом не имеет значение, крупные цветы или мелкие.

Одежда пастельных оттенков с чуть заметным цветочным орнаментом смотрится более нежной и будет в приоритете у хрупких, романтичных и женственных дам.

Такие флористические элементы, как листья, веточки, лианы создают вместе с цветами целые композиции в одном наряде.

Одежда в цветочек отлично сочетаться с однотонными предметами, но ее можно комбинировать и с другими принтами, в том числе другими цветочными. Тут важно понять, какой образ хотелось бы получить утонченный или экстравагантный.

Очень красивая одежда в цветочек может быть изготовлена из кружева, при этом цветы как будто выбиты на ткани.

Вещи в цветочек в этом году выполнены не только из шелка, шифона, трикотажа, хлопка или бархата. Этот принт украсит одежду из кожи, денима, плащовки, вязаного полотна и других материалов.

Одежда с цветами в предстоящем сезоне сможет вобрать себя все основные тенденции и особенности модных нарядов.

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Вот несколько интересных идей сочетания цветочных принтов в одежде в 2023 году.

В сочетании с нейтральным цветом

Цветочный принт может преобразить образ и сделать его более жизнерадостным. Стилисты советуют сочетать жилет в цветочек с белым верхом и низом. Нейтральный цвет сочетается с цветочным принтом, на его фоне он смотрится наиболее выигрышно и будет запоминающимся.

Для создания романтического образа

Рекомендуется комбинировать макси-юбки с цветочным принтом для создания романтического образа. В сочетании с теплым свитером или водолазкой любая дама будет выглядеть свежо и непринужденно.

Повседневное платье в новом образе

Цветочное платье, которое предназначено для повседневной носки, засияет новыми красками в сочетании с джинсовой курткой или жакетом оверсайз. Чтобы приглушить романтические нотки в образе, платье следует надевать с грубыми сапогами, казаками или спортивными кроссовками.

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Для официальных мероприятий

Не стоит бояться выбирать платья с цветочным принтом для официальных мероприятий. Их можно сочетать с кожаными ботинками и стильными эффектными сумками.

Что носить с длинным платьем в цветочек

К длинному цветочному платью с черной основой следует подобрать укороченную кожаную куртку контрастного цвета. Приталенный силуэт платья визуально делает фигуру стройной и хрупкой. Чтобы создать эффектный и оригинальный образ, платье следует дополнить высокими сапогами скинни.

В сочетании с футболкой контрастного цвета

Модницам, которые любят быть в центре внимания, можно сочетать цветочное платье с контрастной футболкой. Чтобы создать самый стильный образ в этом сезоне, нужно всего лишь надеть футболку под платье.

Несколько цветочных принтов

Можно использовать несколько цветочных принтов в одном наряде. Следует начать с сочетания светлого пальто в цветочек с более темной юбкой с цветочным рисунком. Дополнить образ стильной поясной сумкой в ​​тон юбки.