Мнение: Как стать торговцем лесом за 180 рублей

Читатель прислал смешной скриншот — его фирма купила три маленьких бруска, чтобы укрепить столы в офисе, и получила напоминание о необходимости отчитаться за покупку государству. Потому что бруски деревянные, а все торговцы лесом в России должны регистрироваться в специальной базе ЛесЕГАИС, чтобы детально описывать там каждую свою торговую операцию.

Как показывает опыт, регистрация в подобных системах, коих сейчас в России множество — всегда головная боль для бухгалтеров, особенно если фирма небольшая. Системы кривые, дырявые, прилипчивые. И отложить «на потом» нельзя, декларацию о сделках с древесиной надо подать в течении пяти рабочих дней. Штрафуют, правда, редко, но тут уж как повезёт — лучше без нужды не рисковать.

Проще говоря, если ваша организация собралась купить немного досок или брусков для ремонта, даже не думайте про безнал: купите тайно, за наличные, как физлицо. Дешевле будет.

Проблема не новая. На неё постоянно напарываются теоретики, возомнившие себя специалистами по решению практических вопросов. Рисуя строителям план для ремонта ванной, дотошный зануда указывает там координаты каждой плитки до пятого знака после запятой: 112,29544 сантиметра слева, 58,10583 сантиметра справа. Зануда не понимает, что плиточники при всём желании даже в миллиметры точно не попадут, и, следовательно, его микронная «точность» только загромождает чертёж.

Когда журналист пишет, что бюджет получил 109504294 рубля и 52 копейки доходов, он замусоривает статью. Рябящая в глазах мелочность мешает восприятию, гораздо удобнее было бы видеть в статье разумно округлённый показатель — 110 миллионов рублей.

Иногда тотальная точность полезна — когда мы ловим ошибки на кончике пера, маленькое отклонение может навести нас на след большой проблемы. Однако в стандартной ситуации округление — столь же необходимый этап работы с цифрами, как и удаление заусениц с готового изделия, например.

Если бы контролем денежных потоков у нас занимались профессионалы, то при запуске каждой системы обязательным этапом работ была бы настройка чувствительности. Конкретно по доскам можно было бы, например, прописать в правилах, что сделки объёмом меньше одного куба древесины учёту не подлежат. Предприниматели сэкономили бы время. А лесники высвободили бы ресурсы, которые сейчас тратятся на учёт каждой зубочистки, и потратили бы силы на отлов тех, кто незаконно рубит лес квадратными километрами.

Аналогичным образом судебным приставам можно было бы поставить точку отсечки в 5 тысяч рублей. Сейчас судебные приставы загружены разной ерундой. Из-за этого приставы очень медленные, они часто ошибаются, а если должник прикладывает минимальные усилия, ему легко удаётся спрятаться от вялой руки государства. Один из очевидных резервов для разгрузки приставов — забыть про мелочёвку навсегда или хотя бы до лучших времён.

Теоретики (в плохом смысле слова) на этом месте возражают: как же мы пойдём на компромисс, ведь тогда гады предприниматели надуют государство, понаделав кучу долгов по 4 тысячи рублей, или продавая грузовики леса по одному брёвнышку. Корень такой ошибки — оторванность от жизни, отсутствие собственной шкуры в игре. Теоретик думает, будто вести учёт до копейки — это бесплатно, так как лично он ничего за это не платит. На самом деле, учёт до копейки — это очень дорого. Три бруска стоят 180 рублей, а учесть их в ЛесЕГАИС стоит как минимум несколько тысяч рублей. При этом конкретно ЛесЕГАИС — пустяк, типа наступившего на ногу лесоруба в метро. Протёр ботинок, едешь дальше. А вот ФСС, например, массово рассылает бумажной почтой письма счастья с требованием уплатить пени на несколько копеек. 20 миллионов писем в год, по 2000 рублей на обработку каждого письма внутри каждой организации — дополнительная нагрузка на экономику России в 40 миллиардов рублей. Нигде не учтённые, никому не заметные 40 миллиардов рублей, так как время, потраченное ипэшником в очереди на почте, руководство ФСС даже в мыслях не имеет считать.

Практических выводов из всего этого два.

Вывод первый — надо менять программу по математике в школах, надо учить детей округлять и объяснять им, почему включение в ответ лишних цифр является грубой инженерной ошибкой. (По-хорошему, надо вводить в школах и предмет «Тайм-менеджмент», однако это пока что ненаучная фантастика, так как идея об экономии времени пока что является для нашего общества ересью).

Вывод второй — неплохо мы с вами живём, если нас занимают досадные, но всё-таки мелочи. Сказали бы мы предпринимателю из страшных девяностых, что государство изредка заставляет нас тратить полдня на ненужную отчётность, и он бы не понял нашей проблемы. Решил бы, что мы тут в 2023 уже совсем зажрались.