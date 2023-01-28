 

Скандалы: Блогер Серуканов об отказе Стрелкова отправиться в Донбасс: «Он предсказуемо слился»

28.01.2023, 22:17, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

«Экс-министр обороны ДНР после отказа поехать в зону проведения спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» продолжит критиканствовать, сидя на диване»

Об этом заявил журналист RT и политический блогер Виталий Серуканов. Он отреагировал на заявление Стрелкова, который не принял предложение командования «вагнеровцев» вступить в ряды «оркестра».

«Все, Стрелков тянул резину несколько дней и предсказуемо слился. На фронте в составе ЧВК “Вагнер” его мы не увидим. Продолжит критиканствовать, сидя на московском диване. Но последняя ситуация, думаю, его в чувства все-таки привела»,

написал он в Telegram-канале «Укол Zонтиком».

Ранее Стрелков, раскритиковавший действия ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, получил от бизнесмена Евгения Пригожина предложение лично отправиться на передовую. Экс-министр ДНР фактически отказался, сославшись на то, что такие инициативы должны быть подкреплены «официальными» переговорами. Впоследствии стало известно, что он все же провел беседу с представителем ЧВК Андреем Трошевым.

Пригожин отреагировал на позицию Стрелкова, заявив, что, если скандальный блогер и прибудет в стан «музыкантов», ему придется доказать свою профпригодность другим командирам или расти в ЧВК в качестве штурмовика. Предприниматель отметил, что именно Стрелков виноват в провалах ополчения в 2014 году, а также указал на его связи с украинским олигархом Ренатом Ахметовым.

Стрелков, в свою очередь, поспешил обвинить бизнесмена во лжи и заявил, что отказывается отправляться в Донбасс.

Ольга Смирнова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.07.22 / Занятия спортом связали с низким риском развития диабета

15.09.21 / В Москве задержали американца, умышленно заразившего коронавирусом Дмитрия Киселёва

21.02.22 / Всего за 10 минут: быстрый возрастной макияж для торжественного случая

21.01.23 / Сумма космическая: за сколько опальная Пугачева готова продать душу

09.11.20 / Русскоязычные материалы (Глобальная сеть)

20.05.22 / Мнение: Арабы и бразильцы – за Россию, Финляндия и Гринпис – против России

04.12.22 / “Пора подумать о яйцах”: отказавшаяся от мужиков Бузова решила притянуть самое дорогое

01.05.22 / Мнение: Пытаясь хоть что-то приладить на место (с)

10.09.21 / Просыпать соль бывает даже к удаче: разбираемся в тонкостях примет, связанных с этой приправой

30.01.21 / Охренеть!..

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика