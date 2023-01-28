Скандалы: Блогер Серуканов об отказе Стрелкова отправиться в Донбасс: «Он предсказуемо слился»

«Экс-министр обороны ДНР после отказа поехать в зону проведения спецоперации в составе ЧВК «Вагнер» продолжит критиканствовать, сидя на диване»

Об этом заявил журналист RT и политический блогер Виталий Серуканов. Он отреагировал на заявление Стрелкова, который не принял предложение командования «вагнеровцев» вступить в ряды «оркестра».

«Все, Стрелков тянул резину несколько дней и предсказуемо слился. На фронте в составе ЧВК “Вагнер” его мы не увидим. Продолжит критиканствовать, сидя на московском диване. Но последняя ситуация, думаю, его в чувства все-таки привела»,

— написал он в Telegram-канале «Укол Zонтиком».

Ранее Стрелков, раскритиковавший действия ЧВК «Вагнер» на Бахмутском направлении, получил от бизнесмена Евгения Пригожина предложение лично отправиться на передовую. Экс-министр ДНР фактически отказался, сославшись на то, что такие инициативы должны быть подкреплены «официальными» переговорами. Впоследствии стало известно, что он все же провел беседу с представителем ЧВК Андреем Трошевым.

Пригожин отреагировал на позицию Стрелкова, заявив, что, если скандальный блогер и прибудет в стан «музыкантов», ему придется доказать свою профпригодность другим командирам или расти в ЧВК в качестве штурмовика. Предприниматель отметил, что именно Стрелков виноват в провалах ополчения в 2014 году, а также указал на его связи с украинским олигархом Ренатом Ахметовым.

Стрелков, в свою очередь, поспешил обвинить бизнесмена во лжи и заявил, что отказывается отправляться в Донбасс.

Ольга Смирнова