Мнение: О начале выплат репараций Украине… Первая ласточка весны не делает?

Итак, будем считать, что процесс если и не пошёл, то хотя бы сдвинулся с места. Почти год европейские мудрые головы судили-рядили, да и пришли к выводу, что «Пора!». К годовщине начала российской спецоперации, судя по сообщениям в западных СМИ, #США, «Семёрка» и #ЕС готовят Кремлю немало «подарков». От которых тот вряд ли испытает прилив радости.

Главное, Юридическая служба Совета Европейского Союза нашла план легального использования «замороженных» на территории блока активов Центробанка России в пользу послевоенного восстановления Украины. Только первый «транш» может составить почти 34 миллиарда евро…

О чём с большой помпой и не меньшим злорадством сообщили все более или менее проукраинские блогеры. Перемога же. Обещанная Владимиром Зеленским «Справедливость для Украины», кажется, начинает обретать реальные очертания. И денежки вскоре пойдут Киеву, который и распределит их по нуждам и «по справедливости».

Или — нет?

Вот что известно сейчас.

Юристы Совета ЕС пришли к выводу, что использование «замороженных» в 2022 году российских активов на помощь Украине юридически осуществимо. Но при определённых условиях:

1. Эти активы не будут экспроприированы;

2. Они будут использоваться в течение заранее определённого срока;

3. Должно иметься легальное подтверждение, что основная сумма активов и проценты по ним будут возвращены России.

Сам план заключается в том, чтобы в качестве первого шага замороженные активы были объединены на европейском или международном уровне с целью получения прибыли, которую можно было бы использовать для финансирования восстановления Украины. Иными словами, #Украина может получить не сами активы РФ, а только набежавшие проценты по доверительному управлению ими, которое будет осуществлять ЕС.

Вместе с тем Европейская комиссия, по данным Bloomberg, более осторожно относится к юридической целесообразности использования замороженных активов РФ, а также указывает на общую сложность воплощения этого плана. Там говорят, что сначала нужно установить точную сумму и местонахождение замороженных российских активов. Ведь даже предварительная оценка активов Центробанка РФ в ЕС – 33,8 млрд евро – всё ещё уточняется. В #ЕС также считают, что любой подобный план должен быть воплощён в сотрудничестве с G-7. Во время дискуссии с послами ЕС в среду юристы ЕС объяснили: если блок понесёт убытки при управлении российскими активами, компенсация должна быть предоставлена из бюджета ЕС или государствами-членами.

В целом, как пишет Bloomberg, это предложение является противоречивым, и его обсуждение находится на «очень предварительной стадии». И риски тут понятны: прецедент конфискации легальной суверенной собственности очень опасен для самого ЕС. Даже в XIX веке, во время Крымской войны, ни Великобритания, ни Франция не трогали российских облигаций и продолжали выплачивать по ним #проценты Санкт-Петербургу. И сейчас многие опасаются, что несмотря на всю риторику с казуистикой, Евросоюзу так и не удастся убедить международных инвесторов, что #Россия — это исключение, а не прецедент. Потому что «прецедентов» уже накопилось слишком много за последние 30 лет.

Упс! Кажется, обещанные деньги появятся у Киева не скоро, и «перемога» снова оборачивается зрадой?

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