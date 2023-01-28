 

Зампостпреда России при ООН Полянский назвал США соучастником удара по больнице в Новоайдаре

28.01.2023, 21:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

США являются прямыми соучастниками военного преступления ВСУ, нанесших удар по зданию больницы в Новоайдаре из американского оружия, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский назвал удар ВСУ по больнице в Новоайдаре, где погибли 14 человек от ракет, поставленных США чудовищным преступлением. Он заявил, что украинские официальные лица подтверждали, что цели HIMARS согласовываются с Вашингтоном, из чего следует, что США причастны к атаке в ЛНР, передает радио Sputnik.

Он отметил, что граждане США должны знать, на что тратятся их деньги.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что к ракетному удару по больнице в Новоайдаре могут быть причастны наемники из стран НАТО.

Напомним, Минобороны сообщило, что ВСУ ударили из РСЗО HIMARS по больнице в Новоайдаре в ЛНР, в результате чего погибли 14 человек, ранены 24 пациента и сотрудников медперсонала.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04.21 / На вакцинацию против коронавируса записались коллективы 84 предприятий – Ляшко

19.12.20 / Парламент Швейцарии одобрил закон об однополых браках

16.03.21 / Нарышкин напомнил про ополячивание русскоязычного населения в Западной Украине и Западной Белоруссии

02.08.20 / В Украине начнут внедрять 5G-интернет в 2022 году – Минцифры

22.12.21 / Украина рассматривает два новых формата переговоров с РФ по Донбассу. Дедлайн – конец первого квартала 2022 года – Арахамия

21.03.21 / В Великобритании хомяк по кличке Сталин спас хозяйку укусом

27.08.21 / Мировые компании потеряют почти $680 млрд прибыли из-за “индийского” штамма коронавируса – исследование Reuters

02.05.21 / МВД РФ внедрит мобильный сервис для борьбы с телефонными мошенниками

23.02.21 / Рекорд Роналду в Италии. Португалец забил всем командам Серии А, против которых играл

26.04.21 / У гитариста The Rolling Stones Ронни Вуда повторно диагностировали рак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика